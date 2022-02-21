İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ''Haliç, su sporlarının merkezi oluyor'' notuyla sosyalmedya hesabından bir video paylaştı. İmamoğlu paylaşımına ''Haliç, su sporlarının merkezi oluyor. Her geçen gün daha da temiz olan Haliç'te kürek ve kano yarışları için yeni bir tesis yapıyoruz. Haliç canlanmaya devam ediyor'' notunu düştü.

Videoda ifadelerine yer verilen İBB Fen İşleri Dairesi Başkanı Recep Korkut da ''Toplam hattımız 2 km, burada uluslararası su sporları yapılması planlanıyor'' dedi.

İnşaat mühendisi Hakan Kabil de ''Haliç Su Sporları şantiyemiz Haliç körfezinde yapılacak olan kano ve kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak olan ve bu anlamda uluslararası standartlara sahip Türkiye'deki ilk tesis olma özelliğini sağlamaktadır'' diye konuştu.