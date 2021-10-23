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İmamoğlu, gece gittiği Mecidiyeköy Meydanı'ndan canlı yayın yaptı: "En kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş"

"İstediğimiz şey insanların eve gitmeden önce bir soluk almaları"

23 Ekim 2021 10:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanarak açılan Mecidiyeköy Meydanı'nda akşam saatlerinde yürüyüş yaptı. O anları canlı olarak yayınlayan İmamoğlu, "İstediğimiz şey insanların eve gitmeden önce bir soluk almaları. Bunu İstanbul’un her yerine yaymak istiyoruz" dedi.

Mecidiyeköy Meydanı'nın son hali için İmamoğlu, “Çok keyifli bir iş olmuş. Mecidiyeköy'de keşmekeşin, kaosun içindeyken şu anda çok umut veren bir yer. En kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş” yorumunu yaptı.

İmamoğlu, meydanda ödünç kitap alınabilen bir merkez olduğunu da belirterek, bu merkezde bütün yayınların olacağını belirtti. Bu merkezlerin sayısının artacağını söyleyen İmamoğlu, başka noktalarda ödünç alınan kitapların bırakılabileceğini söyledi. Meydandaki sergileri gezen İmamoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

 

 

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluMecidiyeköy Meydanıgece turucanlı yayın

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