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İmamoğlu, Floransa’da düzenlenen konferansta Kur’an'dan sure okudu: "İyilikle kötülük bir olmaz"

İmamoğlu, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen, Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'nda konuştu.

28 Şubat 2022 11:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen, Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'nda konuştu.

Kürsüden belediye başkanlarına seslenen İmamoğlu, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı. Fussilet Suresi'nin 34. ayetini Arapça okuyan ve İngilizceye çeviren İmamoğlu, verdiği mesajla dikkat çekti.

İmamoğlu'nun alıntı yaptığı Fussilet Suresi'nin 34. ayetinin anlamı şu şekilde:

"İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!"

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