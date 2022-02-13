İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı

Kadir Topbaş kimdir?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde doğdu.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalıştı.

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kırk yılı aşkın siyasi hayatında;

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.

1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.

2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından Birlik Başkanı olarak seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar yürüttü.

2009 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’ne Başkan seçildi.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı oldu.

2017 yılında belediye başkanlığı görevinden istifa etti. O dönemde Topbaş'ın istifa etmek zorunda bırakıldığı tartışmaları yaşandı. Topbaş istifa ettikten sonra yerine Mevlüt Uysal göreve geldi.

Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş ile evli olup üç çocuk babasıydı.