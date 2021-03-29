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İmamoğlu: Esenyurt ve Avcılar'ın sınırı olan Saadetdere'de taşkın sorununu bitirdik

"Tüm altyapıyı yeniledik"

29 Mart 2021 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile "Esenyurt ve Avcılar'ın sınırı olan Saadetdere'de tüm altyapıyı yeniledik, taşkın sorununu bitirdik" dedi. 

İBB Başkanlı İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. 2017 yılına ait taşkın görüntülerinin yer aldığı videoya İmamoğlu, "Bu görüntülerden eser kalmadı. 2017'deki gibi yıllardır her yağmurda evleri ve iş yerlerini su basıyor, bütün vatandaşlar mağdur oluyordu. Esenyurt ve Avcılar'ın sınırı olan Saadetdere'de tüm altyapıyı yeniledik, taşkın sorununu bitirdik" notunu düştü. 

Videoda taşkına sebep olan tıkanıklığa dair belediye ekiplerinin çalışmaları yer alıyor. 

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