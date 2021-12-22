İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir

Güngören'de Doğakent Sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir. Çünkü bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur" dedi.

İstanbul Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız" diye konuştu.

"Siyasi simsarların ses kayıtlarını dinledim"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim."

Hükümetin ekonomi politikasını da eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu; sözlerine şöyle açıklık getirdi: "KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim?"

"İktidarı alkışlarım"

"Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz" diyen İmamoğlu devamla şunları kaydetti:

"Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk Liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim."