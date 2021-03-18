İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Dün gibi bugün de biriz, hep birlikte Cumhuriyetiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Paylaşım, "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale’yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" notuyla yayınlandı.

#18MartÇanakkaleZaferi etiketiyle sosyal medyada paylaşılan videoda Çanakkale Savaşı'nda çekilmiş fotoğraflar yer aldı.