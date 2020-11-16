İmamoğlu: ‘Deprem Konutları’ diye 43 yıl önce yapılan binaları, ‘sakat’ diye değiştirmek zorunda kaldık; fatura bu kadar acıdır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile inşa edilen 'KİPTAŞ Piyalepaşa Konutları'nın 80 konutluk anahtar teslimini gerçekleştirdi. Dönüşümü gerçekleştirilen binalar içerisinde, 1976 yılında yapılan 'Van Blokları'nın da bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Burada, ‘Deprem Konutları’ diye 43 yıl önce yapılan binaları, ‘sakat’ diye değiştirmek zorunda kaldık. Fatura bu kadar acıdır, fotoğraf bu kadar nettir. Bunun bütüncül bir çalışmaya, bir seferberliğe dönüşmesinin tarafı ne Cumhurbaşkanlığı’dır ne bakanlıktır ne Büyükşehir Belediyesi’dir ne Beyoğlu Belediyesi’dir. Tümüyle, bütün unsurlarıyla, milletimizin, devletimizin bir arada çalışma ve çabasıdır” dedi.

İstanbul’a ve deprem riski olan bütün şehirlere Deprem Konseyi kurulmasının ve sürecin tek elden yönetilmesinin şart olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “17-18 tane yönetmeliğe, kanuna baktığımızda, her biri depreme sanki hizmet eder durumda. Aslında öyle bir kaos var ki; her birisi birbirini ayağına basar durumda. Bütüncül bir düzenleme ile şehre göre ve mevziye göre bir ortak akılla, depreme ve dönüşüme hep beraber bir çözüm bulmak zorunluluğumuz vardır” diye konuştu.

“Çözüm bulma mecburiyetimiz var"

“Depremi ve kentsel dönüşümü en üst seviyede tartışmak, konuşmak ve bir çözüm bulma mecburiyetimiz var” diyen İmamoğlu şöyle konuştu;

“Bu, tüm yöneticilerin kesinlikle asli bir sorumluluğudur. Bu manada, İstanbul'un her köşesinde, her kurum bir çaba içerisinde; bunu görüyorum. Ama büyük bir sorumluluk ve büyük bir seferberliğe dönüşmediği takdirde, gerçekten uzun yıllara ihtiyaç duyarız. Bunu, en güçlü şekilde, bir hızla yapmanın mecburiyet olduğunu da İzmir'de bile çok yakında yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Aynı zamanda, halen şifa bekleyen deprem mağdurlarına da acil şifalar diliyorum. Elbette belli prensipler var. Biz de bu prensiplerle hareket ediyoruz. Öncelikli alanlar, acil dönüşmesi gereken binalar… Elbette insan odaklı, elbette bir arada çözüm… Yaşadıkları yerlerde, yapılarına tekrar taşınabilmelerini sağlamak… Bunların hepsi kıymetli."

“Van'dan İstanbul'a; fark etmiyor"

Piyalepaşa’nın “bütüncül bir çözüm bulma sorumluluğuna bir örnek” olduğunu belirten İmamoğlu, “Niçin? Ta 1976'da, Van'da, Çaldıran'da deprem mağduru olan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, 40 yılı aşkın önce, oradan, depremden kaçarak bir nevi, devlet eliyle yapılan bu yapılara yerleştiriyorlar. Aslında, ülkemizin dört bir köşesinde, olaya büyük bir sorumlulukla sarılmamızın temel göstergesidir. Van'dan İstanbul'a, fark etmiyor; tedbirli davranmazsanız, iyi bir temel atmazsanız, 40 yıl sonra bu değişimi yapmak zorunda kalmanız da işin başka bir boyutu. Burada 8 bloktan oluşan, 80 aileye teslim edilecek olan bu yapıların, bütün bu hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra huzurlu, güven içerisinde bir yaşama sahip olsunlar. Burada, başından beri emeği geçen ve -ki 80'i buradaki vatandaşlarımıza 50'si de yine depremle ilgili süreçte kullanılmak üzere- bu yapılan 130 dairenin hayırlı olmasını diliyorum. Daha önceki dönem hizmet eden hem Büyükşehir hem Beyoğlu’na hizmet eden başkanlara, KİPTAŞ Genel Müdürü’müze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Samimi bir arayışın içinde olacağız"

“Sürecin doğru olanı bu; yanlış olanı aslında işte depremi veya bu tür dönüşümleri bir siyaset mecrasına dönüştürmek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu iş bütüncül bir meseledir. 5 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamada, 18 yılda 975 bin bina yapıldı, ama dönüşüme muhtaç 6,5 milyon daha binanın olduğu ifade edildi. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bu 18 yılda verilen büyük mücadelenin bile, aynısını yapmaya devam etsek, bize 110 sene lazım ülkede. Depremin ise, ne zaman kapımızı çalacağını bilmiyoruz. Sadece İstanbul'da, 800.000 yapı var, 1999 yılından önce yapılmış. Bakın, burada ‘Deprem Konutları’ diye 43 yıl önce yapılan binaları, ‘sakat’ diye değiştirmek zorunda kaldık. Fatura bu kadar acıdır, fotoğraf bu kadar nettir. Bunun bütüncül bir çalışmaya, bir seferberliğe dönüşmesinin tarafı, ne Cumhurbaşkanlığı’dır ne bakanlıktır ne Büyükşehir Belediyesi’dir ne Beyoğlu Belediyesi’dir. Tümüyle, bütün unsurlarıyla, milletimizin, devletimizin bir arada çalışma ve çabasıdır.”

Konuşmaların ardından, 5 aileye sembolik olarak anahtarları teslim edildi.

Ne olmuştu?

Van’ın Muradiye İlçesi’nin Çaldıran Bucağı’nda, 24 Kasım 1976 tarihinde, 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 3 bin 840 kişinin öldüğü, 497 kişinin yaralandığı depremde; 9 bin 232 konut oturulamayacak hale gelmişti. Aynı yıl depremzedelere için, İstanbul Beyoğlu İlçesi’ndeki Piyalepaşa Mahallesi’nde 'Van Blokları' adıyla konutlar üretilmişti. Ancak söz konusu konutların, süreç içerisinde olası İstanbul Depremi’ne dayanmayacakları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine dönemin İBB yönetimi, Beyoğlu Belediyesi ve iştiraki KİPTAŞ eliyle, 'Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatmıştı.

Projenin Piyalepaşa’daki Van Blokları’nı da içine alan bölümü için 2018 yılının Haziran ayında start verilmişti. O tarihte yıkılan binaların yeniden yapımına 2019 yılının Ocak ayında başlandı. Ancak o dönemde yaşanan seçim süreçleri ve projeye yeterli bütçe ayrılmaması gerekçeleriyle inşaat sürecinde aksaklıklar yaşanmıştı.