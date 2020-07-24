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İmamoğlu'dan Tevfik Göksu'ya: Keşke belediye başkanlığı yapsa

24 Temmuz 2020 15:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve Tevfik Göksu'nun "Pandemi sürecinde yardımları biz engellemedik, destekledik" sözlerini eleştirdi. YOL TV mikrofonuna konuşan İmamoğlu, Göksu'nun sözlerinin kıymetsiz olduğunu dile getirerek, "Tevfik Göksu'nun kıymetsiz sözcükleri benim muhattabım değil. Üzülüyorum ona. Keşke belediye başkanlığı yapsa" dedi. 

Ne Olmuştu?

HaberTürk yayınına katılan Göksu, mayıs ayında toplanan İBB Meclisi’nde, AKP ve MHP gruplarının, salgın ve deprem dönemlerinde sosyal yardımlarda ‘yurttaş beyanının yeterli görülmesi’ önerisine "hayır" oyu verilmesine ilişkin soruya, "Sosyal yardımlar engellendi diye bağırıyorlar' tamamıyla yalan, tam tersi destekledik" diye cevap vermişti. 

ETİKETLER

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