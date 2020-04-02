İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan iki kere telefon randevusu istedim, vali 35 gün sonra davet etti, iktidar partisi direniyor, çok acı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; dar gelirli aileler için başlattıkları bağış kampanyasının 'valilikten izin alınmadığı" gerekçesiyle durdurulmasını eleştirdi. "Koronavirüs salgınına karşı önlemler için davet ettikleri toplantılara iktidar partisinin katılmayarak direniş sergilediğini" belirten İmamoğlu, "İlk kez burada açıklıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı'ndan iki kere telefonla randevu istedim, Sayın Vali'den 35 gün sonra davet aldım; bu çok acı" dedi.

İmamoğlu, Koronavirüs salgınını dizginlemek için sık sık tekrarladığı sokağa çıkma yasağı talebinin İl Pandemi Kurulu'ndaki bilim insanları ile belediye bünyesindeki bilim kurulu ve Ankara'daki toplantılarda da dile getirildiğini belirtirken "10 gün sonra ilan etmek çok geç olur" diye konuştu. İmamoğlu, uzmanların en 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı önerdiklerine işaret etti.

T24 ekranında T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, bağış kampanyasının belediyelerin hakkı olduğunu yineledi. Bağışlarla toplanan paraların bloke edilmesine tepki gösteren, blokaj uygulayan Vakıfbank'ı "kınadığını" vurgulayan İmamoğlu, 230 bin aileye sosyal yardım sağladıklarını, 100 bin yeni başvuru olduğunu söyledi.



"Maksimum diyalog hassasiyeti içinde" olduğunu vurgulayan İmamoğlu "Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından yaklaşık 30 -35 gün sonra valililik tarafından davet edildim; bu durumun Sayın Vali'den kaynaklandığını da sanmıyorum; bu çok acı bir şey" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan iki kez telefonla görüşme talebinde bulunduğunu ilk kez açıkladığını belirten İmamoğlu, diyalogdan uzak olmadığını, devlet hiyerarşisi içinde görevini yapma çabası içerisinde olduğunu, ancak "iktidar partisinden direniş gördüğünü" söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, belediyenin bağış kampanyası hakkında söyledikleri "devlet içinde devlet" sözlerini hatırlatan İmamoğlu " Belediyeler devletin bizzat kendisidir, bunu bilmeyenler Anayasa'ya baksın" diye konuştu. Kampanyanın durdurulması üzerine İçişleri Bakanı Soylu ile konuştuğunu belirten Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, öncesinde bilgilerinin olmadığı Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği kampanyadan çok önce planlayarak bağış sürecini başlattığını vurguladı.

İETT otobüslerinin dolu olduğunu yönündeki iddiaları da hatırlatan İmamoğlu "Sayın İçişleri Bakanı bunu yayan trolü araştıracağına belediyeyi sorguluyorsun. Anayasal suç işliyorsunuz. Sayın Bakan bu işleri bırakıp ülkenin temel sorunu üzerine yoğunlaşmalı" dedi.

İmamoğlu İstanbul'da vatandaşların suyunun ve doğalgazının kesilmeyeceğinin altını çizerken, belediyenin doğal gaz ödemelerinin ötelenmesi için BOTAŞ'a yaptıkları başvuruya yanıt beklediklerini söyledi.



"Kötü akılla siyaset üretenlere Allah akıl versin" diyen İmamoğlu, "Türkiye'nin zehiri haline gelmiş bir ortam yaşıyoruz" görüşünü dile getirdi, bu ortamın panzehirinin diyalog, dayanışma, şeffaflık olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un yüzde 60 oranla yeni tip Koronavirüs vaka sayısının en çok görüldüğü il olduğunu açıklamıştı.