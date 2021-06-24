İmamoğlu: Cumartesi yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul'un değil, çok önceden planlanmış otoyol projesinindir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan ve kamuoyuna 'Kanal İstanbul Temel Atma Töreni' olarak tanıtılan çalışmaların, önceden planlanan başka bir otoyol projesinin temel atma töreni olduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu 26 Haziran'da yapılacak olan Kanal İstanbul Temel Atma Töreni ile ilgili konuştu. Söz konusu temelin aslında Kanal İstanbul'un temeli olmadığını söyleyen İmamoğlu, bunun uzun zaman önce planlanan bir otoyol projesinin parçası olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Kuzey Marmara otoyolu 8. kısım Nakkaş-Başakşehir etabı. İhale tarihi 30 Haziran 2020. Yüklenici Rönesans İnşaat. Yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 17 yıl, yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro. Bu kadar net. İşin mekanizmasındaki tarifi de bu.

Yani ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul temel atma töreni diye tanımlıyor, ya da bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. Bu güzergahtan geçecek yol 2006 yılında çevre planına işlenmiş. Henüz bu Kanal İstanbul sözüm ona projesi açıklanmamış bile. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısında bunu da içine alan bir biçimde açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde bir fikir olarak seçim propagandası olarak açıklanmıştır.

Yani bu güzergahtaki yol projesi buraya yapılacak kadar Kanal İstanbul fikrinden yıllar önce planlara işlenmiş ve yapılması üçüncü köprüden dolayı onaylanmış bir hat idi. O yüzden altını çiziyoruz ki cumartesi yapılacak temel atma töreni değildir. Sazlıdere'yi köprü ile geçecek çok önceden planlanmış yol yapım temelidir."