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İmamoğlu: Çocuklara verilen sözler tutulur

İBB, 30 kreşin daha temelini attı

08 Ocak 2022 09:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı kreşlere ilişkin bir paylaşımda bulunarak "Çocuklara verilen sözler tutulur" dedi.

Dün yapılan temel atma töreninden görüntüler paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Bugün 30 kreşin daha temelini attık. Bu çalışmaya destek veren bağışçılarımıza, Bağcılar’daki törenimize katılan Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e teşekkürler"

temel atma töreniekrem imamoğlu30 kreş

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