İmamoğlu çağrı yaptı: Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" dedi.

"Türkiye tarihinde böylesi bir sefil, rezil durum herhalde yaşanmamıştır" diyen İmamoğlu, yaklaşık 10 gündür askıda olan planlara itiraz ettiğini belirtti ve İstanbulluları da itiraz etmeye davet etti.

İmamoğlu, "Bilimsel ayağı tanımlanmamış, kamu vicdanında şiddetle reddediliyor. Böylesi bir sürecin acelesi niye" diye konuştu.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı çağrıda, itiraz için gerekli dilekçeye ulaşilabilen bir link de yer aldı.