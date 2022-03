İmamoğlu: Bugün, her an baskın yağışlar bizimle olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yoğun kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu vatandaşları, “Meteoroloji’nin verdiği bilgilere göre bugün, her an baskın yağışlar bizimle olacak” diyerek aniden bastıran yağışlara karşı uyardı.

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'da karla mücadele çalışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili vatandaşları tedbirli olmaya ve mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanmalarını telkin etti.

"Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler"

Öte yandan İmamoğlu, aniden bastıracak yağışlara dikkat çekerek "Meteoroloji’nin verdiği bilgilere göre bugün, her an baskın yağışlar bizimle olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımıza olan uyarılarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, o kar esnasında kış koşullarına hazır olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık; o yollara da hizmet etmemizi engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. ” dedi.