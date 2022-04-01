İmamoğlu: Bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın yönetmeyecek; esas olan kurumlara yakışan hareketleri yapmaktır

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı’na herhangi bir mahkeme kararı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilmesini eleştirirken " Cumhurbaşkanlığının bir kararnamesi ile el konulması anayasaya aykırı. El koymadır bu. Hukuki süreç devam ediyor. Dün İBB'yi yönetenler bugün yönetmiyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın da yönetmeyecek" dedi.

Kararı eleştiren İmamoğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığının bir kararnamesi ile el konulması anayasaya aykırı. El koymadır bu. Hukuki süreç devam ediyor. Dün İBB'yi yönetenler bugün yönetmiyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın da yönetmeyecek. Bu kadar değişken demokrasinin kuralı ile hareket eden bir ülkede bulunduğunuz konumla beraber bir kurumun yönetiminde olan bir yere tabiri caizse göz koymak, böyle bir karar almak ve bunun üzerinden işlemde bulunmak yüzyıllardır devlet kültürü olan bir Türkiye'nin uygulaması olmamalı, yakışmıyor. Takipçisi olacağız"

Bir gazetecinin Milli Saraylar'ın müzeleri devralmasının İBB'nin kaynağının kesilmesine ilişkin bir hamle olup olmayacağı üzerine sorduğu soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Türkiye'de en fazla bilet kesilen yer Sarnıç. Müzeler arasında en fazla geliri olan yerlerden bir tanesi. Galata Kulesi'nde yapılan gibi burada yapılan gibi. Ne bugün o makamlarda bakan olanalar yarın kalacak. Ne büyükşehir belediye başkanı yarın kalacak. Ne de cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Esas olan kurumlara yakışan hareketleri, devlet prensibimize yakışan hareketleri yapmaktır. On milyonlarca geliri olan bir müze burası. Maddi tarafı önemli değil. Önemli olan devlet olmanın kurumsal bir ülke olmanın prensibine aykırı davranmamaları" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Milli Saraylar'ın Cumhurbaşkanı onayıyla belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilmesinin önünü açan Cumhurbaşkanı Kararnamesi Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kararnamenin ardından İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.