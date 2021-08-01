İmamoğlu: Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine göndermede bulunarak, "Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor" dedi.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu, "Hep böyle doğa ile barış içinde doğanın bereketini toplayan, doğayı alabora eden değil bir dünyayı var etmek çok değerli. Üretmeye, toprağın güzel nimetlerini insanlık için biriktirmeye mecburuz. Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Bu şehrin topraklarından bereket fışkırdıkça memleketin geleceği teminat altındadır." ifadesini kullandı.