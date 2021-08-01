T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu: Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor

01 Ağustos 2021 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine göndermede bulunarak, "Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor" dedi.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu, "Hep böyle doğa ile barış içinde doğanın bereketini toplayan, doğayı alabora eden değil bir dünyayı var etmek çok değerli. Üretmeye, toprağın güzel nimetlerini insanlık için biriktirmeye mecburuz. Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Bu şehrin topraklarından bereket fışkırdıkça memleketin geleceği teminat altındadır." ifadesini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

İmamoğluKanal İstanbulİBBsulamakanal

Diğer Videolar

AKP’li Çamlı, intihar girişiminde bulunan genci ikna etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Eylül 2021

Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı; elinize, dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı

Seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada; önce izlediler sonra ayırdılar

Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı; şimdi de metrobüsün üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti

Yer Başakşehir; silahla, balyozla geldiler, sigara çalıp kaçtılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24