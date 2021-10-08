İmamoğlu, Bayburt'ta: Herkesin adaleti hissettiği, iş imkânı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt’ta yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Kent meydanında yapılması planlanan konuşmasını, etrafını çeviren Bayburtluların arasında yapan İmamoğlu; “Ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkânı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon ve Gümüşhane’nin ardından geldiği Bayburt’ta, yoğun ilgiyle karşılandı. İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle; kent meydanında yapılması planlanan konuşmasını, Bayburtluların arasında yaptı.

“Gümüşhane'ye gelmişken, gerçekten Anadolu'nun o bozkırında hepimizin kulağında küpe duran yiğitliğiyle meşhur, Bayburt'un o güzel insanlarını ziyaret etmeden buradan gitmek olmazdı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Helal olsun’ dedirtecek, işini yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşeriniz var"

“Bayburtlu hemşerilerimin arasındayım. Buradan Erzurum’a geçip, oradan görevimin başına döneceğim. Buradaki sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; hepiniz bilin ki, İstanbul’da görevini ahlaklı, namuslu, dürüst, hepinizin buradan baktığında, ‘Helal olsun’ dedirtecek, işini yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşeriniz var.

Güzel işler yaptığımızda memleketimize de çok fayda sağlayacağını biz biliyoruz. Bu faydayı sağladığımızda, memleketimizde de bir kısım sıkıntılı işlerin düzeleceğini biliyoruz. Tam da bu duyguyla, inşallah ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkânı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. Büyük onur duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Unutmayın ki, şu duyguyu aklınızdan çıkartmayın ki; her şey çok güzel olacak.”