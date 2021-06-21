İmamoğlu'dan Bakan Kurum'a: Taahhüde uymayan yardımcınıza müdahale edin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Marmara Denizi’ndeki müsilaj konusunu siyaset üstü tutmak konusunda anlaştıklarını söyleyerek Bakan Kurum'a ''Taahhüde uymayan bakan yardımcınıza müdahale edin'' dedi.

İstanbul'da KİPTAŞ konut projeleri çekilişinde müsilaj tartışmaları hakkında konuşan İmamoğlu, Baltalimanı'ndaki tesis ve Yenikapı'nın yeniden yapılan ihalesiyle elde edeceği kapasite ve oradaki İleri Biyolojik Tesisin olgunlaşmasıyla, aslında orada böyle bir ihtiyacın olmadığını bilimsel olarak ortaya koyduktan sonra iptal ettiklerini söylediği projeden bahsetti.

''Arıttıkları suları da Haliç'e vereceklerdi''

İmamoğlu, ''Bir başka boyutuyla ''Ne yaparsanız yapın, istediğiniz gibi arıtın ancak; asla arıtılan suyu, Haliç'e veremezsiniz'' denilen bilimsel raporda bunlar, projelerinde onlar arıttıkları bu suları da Haliç'e vereceklerdi'' dedi. Bu kadar boyutu olan bir projeyi, Bakan yardımcısının her gün anlattığını söyleyen İmamoğlu,''Ne kadar sevmiş, bir de işin kötüsü; yani biz, daha 2 yıllık yönetimiz biz, geldiğimizde ihaleye çıkacak, finansman ayarlanacak, yani diyelim ki doğru, bitmezse 3 sene, yani en erken 2024,2025. Marmara'daki müsilaj meselesi ile ilgili onun üzerinden dönemin sorumlusu gibi bizi anlatıyor. Sayın Bakana buradan mesaj veriyorum; Şehircilik Bakanımızla biz, bu işi siyaset üstü tutmanın birbirimize sözünü ve taahhüdünü verdik ve ilk defa bu konuda konuşuyorum. Sayın Şehircilik Bakanımız; Bakan yardımcınızın saçma sapan bir mesele üzerinden hergün beyanda bulunmasına müdahale edin'' diyerek çağrıda bulundu.

''Bakan yardımcınızın bu seviyesiz tutumuna müdahale edin''

İmamoğlu ''Bakın, ben bu sürece olan inancımla Marmara Denizi'ne geçmişten bu güne toplumsal olarak verdiğimiz, bakın sizin döneminiz demiyorum, şu dönem, bu dönem demiyorum. Bakan yardımcınızın bu seviyesiz tutumuna müdahale edin. Hiç hoş değil. Benim bütün bürokratlarım, bütün siyasi arkadaşlarım müsilaj meselesine bizim, sizinle yaptığımız taahhütten sonra tek bir cümlesi dahi yoktur'' şeklinde konuştu.