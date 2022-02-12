İmamoğlu: Askıda sevgi var, gelin, bu 14 Şubat'ta sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından, " Askıda sevgi var. Gelin, bu 14 Şubat'ta sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım." notuyla bir video paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kriz döneminde geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için uyguladığı "askıda fatura" projesi için 14 Şubat'ta, "Askıda Fatura' adıyla başlayan yardımlaşma kampanyamız dünyada eşi görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Milletimizin yardımseverliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya gösterirken, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu da kalplerimizi rahatlattı. Fakat, ne yazık ki salgın süreci ihtiyaç sahibi aile sayısını da arttırdı. Ailelerimize sahip çıkmak ve bu süreçte kimseyi geride bırakmamak adına Askıda Fatura kampanyamızın yanına 'Askıda Destek' olarak adlandıracağımız hareketi ekleyerek dayanışmayı büyütüyoruz.

Vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışmaya katılmaya davet ediyor hepinize şükranlarımı sunuyorum."