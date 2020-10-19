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İmamoğlu açıkladı: Alanında dünyanın en büyük tesisi açılıyor

"Tesis 1 milyon ton metan gazı salınımını da engelleyecek"

19 Ekim 2020 12:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 90 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak çöp gazı tesisi açılacağını duyurdu. İlk etabı yarın açılacak enerji tesisi aynı zamanda alanında dünyanın en büyüğü olma niteliğini taşıyor.

Tesisin yapım aşamasında ait görüntüleri paylaşan İmamoğlu, "Alanında dünyanın en büyük tesisini açıyoruz. Çöp gazından enerji üretimi yapacak Seymen Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabını yarın açıyoruz. Başlangıçta 90 bin hanenin yıllık enerjisini karşılayacak tesis 1 milyon ton metan gazı salınımını da engelleyecek" dedi. 

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