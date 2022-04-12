İmamoğlu, 30 yeni metrobüs ile ilgili konuştu: Yeter mi, yetmez; bizi engellemezlerse daha hızlı hallederiz

İstanbul'da 30 yeni metrobüsün hizmete başlamasıyla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeter mi? Yetmez. Bizi engellemezlerse veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne set kurmazlarsa daha hızlı hallederiz. Olmadı seneye seçimde değişecek, ondan sonra halledeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hattında hizmet vermek üzere satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unu törenle teslim alarak hizmete sundu.

Burada konuşan İmamoğlu 30 yeni metrobüsle ilgili şunları söyledi;

"Son 7 yıldır alım yapılmamasının filoyu getirdiği durum"

"Yeter mi? Yetmez. Az önce genel müdürümüz söyledi. Son 7 yıldır alım yapılmamasının filoyu getirdiği durumu söyledi. Bu yetmez. İhtiyacımız var. Bizi engellemezlerse veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne set kurmazlarsa daha hızlı hallederiz. Olmadı seneye seçimde değişecek, ondan sonra halledeceğiz. 1 sene sonra her şey daha güzel olacak"