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İmamoğlu, "3 çocuk tavsiye etmek kolay masrafları karşılamak zor" dedi; destek paketini açıkladı: Ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz

"Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz"

05 Nisan 2021 21:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil" diyerek yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlayacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek destek paketini ücretsiz dağıtmaya başlayacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

"3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum."

“4 aya yetecek kadar bez koyuyoruz"

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, “4 aya yetecek kadar bir bez koyuyoruz. Şampuanı, zıbını, battaniyesi, yatağı, beşiği, ateş ölçeri, tırnak makası, yeleği, pişik kreminden pudrasına kadar bir çocuğa gerekebilecek her şeyi düşündük ve pakete yerleştireceğiz” dedi.

İlk etapta 10 bin aileye dağıtılacak

İBB Sosyal Hizmetler Müdürü Neval Gündoğan Arslan ise “Paketimizin içeriğinde bir çocuğun doğduktan sonra ilk 36 ay içerisinde anne ve babaların birlikte okuyabileceği 6 adet bir kitap setimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

Destek paketinin ilk etapta 10 bin aileye dağıtılacağı öğrenildi.

 
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