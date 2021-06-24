İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini anlattı: Halkımız öyle bir tokat attı ki…

TELE1'de gazeteciler Uğur Dündar, Evren Özalkuş, Tuba Emlek ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için "Ben şunu hatırlıyorum birçok arkadaşım bana ‘ya başkanım iptal ederlerse ne olur’ dediğinde fark atarız dedim. Hiç tereddüt etmedim. Utanacağımız boyutun dışında, halkımız öyle bir tokat attı ki… Demokrasiye hançeri saplamak isteyenlere öyle bir ders verdi ki inanılmaz" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi;

"Halkımız öyle bir tokat attı ki…"

"23 Haziran’a giden süreci hiçbir vatandaş hatırlamak istemez. Neticede demokrasiye saplanan çok kötü bir hançer. Hepimiz için sıkıntılı bir durumdu. Ben şunu hatırlıyorum birçok arkadaşım bana ‘ya başkanım iptal ederlerse ne olur’ dediğinde fark atarız dedim. Hiç tereddüt etmedim. Bu konuda mahçup ve mahsundum. Buna o kadar inanıyordum ki ama bir o kadar da iptal edilmemeli diye dua ediyordum. Çünkü alınmış bir seçimin iptal edilme yöntem tercihi Allah korusun bir alışkanlık haline gelirse o zaman biz demokrasiden nasıl bahsedebiliriz ki. Hatırlarsanız, ‘çaldılar’, ‘bir şeyler oldu’ gibi gibi saçma sapan, düzgün ve ahlaklı hiçbir insanın aklına gelmeyecek sudan bahanelerle yöntemlerle süreci iptal etme yoluna gittiler. Buna dönük baskı oluşturdular. Hatırlarsanız iftiralar, yalanlar doluydu. Bu sebeplerle seçime gidildi ama iki yıl geçti bir kişi yargılanmadı. Tamamen kaybedilen bir seçimi sindirememeydi. Utanacağımız boyutun dışında, halkımız öyle bir tokat attı ki… Demokrasiye hançeri saplamak isteyenlere öyle bir ders verdi ki inanılmaz. Ben yüzde 55’e yakın bir oy alarak, İstanbul tarihinin en yüksek oyunu alarak seçilme onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak halkımızla gurur duydum."