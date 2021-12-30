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İmamoğlu 2021 yılını değerlendirdi: Boğaziçi'ndeki haksızlığı unutmam elbette mümkün değil

30 Aralık 2021 10:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında Türkiye'de yaşananları ve İBB'nin 2021 yılı hizmetlerini değerlendirirken, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar için "Boğaziçi'ndeki haksızlığı unutmam elbette mümkün değil" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi Youtube kanalında İBB'nin 2021 yılındaki faaliyetlerini ve Türkiye'de yaşananları değerlendirdi. "2021 Yılında neler yaşadık gelin birlikte bakalım" başlığı ile yayınlanan videoda İmamoğlu, bu yıl yaşadığı unutulmaz olayları yorumladı. 

İmamoğlu videoda, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, ekonomik kriz, yaptığı ziyaretler yaşadığı ilginç olaylar, siyasetteki gelişmeler ve toplumsal olayları değerlendirdi. 

 

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