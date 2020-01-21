T24 LogoT24 Logo
Haberler

0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz ulaşım meclisten geçti, Sayıştay görüşünün ardından uygulamaya konacak

21 Ocak 2020 15:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşımın İBB Meclisi'nden geçtiğini duyurdu. Karar, Sayıştay görüşünün ardından hayata geçirilecek.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB’nin tüm olanaklarından bir avuç insan değil tüm şehir faydalanacak demiştik. Bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, annelerine verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. 0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz ulaşım meclisten geçti. Sayıştay görüşünün ardından hayata geçecek" dedi. 

0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin ücretsiz toplu taşıma kullanması kararının hayata geçmesinden sonra, 1 milyon 160 bin çocuğun annesinin bu haktan yararlanması bekleniyor. 

ETİKETLER

ekrem imamoğluçocuklu annelere ücretsiz ulaşımücretsiz ulaşımistanbul büyükşehir belediyesiibbibb başkanı0-4 yaş

Diğer Videolar

Erdoğan'dan Lavrov'a Esad sorusu: Konuşuldu değil mi?

Dışarıdaki Gazeteciler tutuklanan Odatv Haber Müdürü Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç için video hazırladı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mart 2020

ÖZET | Anadolu Efes'in galibiyet serisi Maccabi Tel Aviv karşısında sona erdi

CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a: Dik dur, eğilme!

Irak Yedikardeşi, tırmaşık, cılıbıt, toygar, sütlabi, patka, mezgeldek, kukumav, puhu; 'Anadolu'nun Kuşları' 310 tür ve 373 fotoğrafla raflarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: GDO'lu ürünlerin Türkleri kısırlaştıracağına inananların...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi...

Sınırdakiler | Mülteciler neden Türkiye'den ayrılmak istiyor?...

Singapur Sağlık Bakanlığı: Türkiye’den THY uçağıyla gelen bir yolcuda Koronavirüs...

Fatih Altaylı: Deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz?...

Singapur'dan Koronavirüs hastası taşıyan THY uçağı açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: GDO'lu ürünlerin Türkleri kısırlaştıracağına inananların...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24