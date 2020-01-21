0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz ulaşım meclisten geçti, Sayıştay görüşünün ardından uygulamaya konacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşımın İBB Meclisi'nden geçtiğini duyurdu. Karar, Sayıştay görüşünün ardından hayata geçirilecek.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB’nin tüm olanaklarından bir avuç insan değil tüm şehir faydalanacak demiştik. Bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, annelerine verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. 0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz ulaşım meclisten geçti. Sayıştay görüşünün ardından hayata geçecek" dedi.

0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin ücretsiz toplu taşıma kullanması kararının hayata geçmesinden sonra, 1 milyon 160 bin çocuğun annesinin bu haktan yararlanması bekleniyor.