T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamlardan 'evet' kampanyası: Karacaahmet'teki arkadaşlarımız siz de var mısınız?

07 Şubat 2017 20:18

Referandum için evet propagandasına cenaze imamları da katıldı. Kartal Soğanlık Cenaze Müdürlüğündeki imamlar Rıdvan Dilmen'in kampanyasını Diyanet camiasına taşıdılar. İstanbul Ümraniye Modoko Camii’nde geçtiğimiz hafta cuma namazında imam Hüseyin Güleç tarafından yapılan ‘referandum için evet’ propagandasının bir benzeri de Kartal’da yaşandı. Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli imamlar ‘evet videosu’ çekti. Videoda 10 meslektaşını etrafında toplayan bir imam, “güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için, coğrafyamız için biz de evet diyoruz. Hoca arkadaşlarımız sizler de var mısınız?” diye soruyor. Diğer imamlar da hep bir ağızdan “biz de varız” diye yanıt veriyor. Bunun üzerine sözcü imam bu kez “Karacaahmet’teki arkadaşlarımız siz de var mısınız?” diye zincirin halkasını Karacaahmet Mezarlığındaki imamlara uzatıyor.

ETİKETLER

imamevetreferandumRıdvan DilmenDiyanet

Diğer Videolar

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya eyleminin 2. gününde de gözaltına alındı; haber alınamıyor

Bodrum'da ormanlar temizlendi; 65 ton atık çıktı

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24