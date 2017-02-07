İmamlardan 'evet' kampanyası: Karacaahmet'teki arkadaşlarımız siz de var mısınız?

Referandum için evet propagandasına cenaze imamları da katıldı. Kartal Soğanlık Cenaze Müdürlüğündeki imamlar Rıdvan Dilmen'in kampanyasını Diyanet camiasına taşıdılar. İstanbul Ümraniye Modoko Camii’nde geçtiğimiz hafta cuma namazında imam Hüseyin Güleç tarafından yapılan ‘referandum için evet’ propagandasının bir benzeri de Kartal’da yaşandı. Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli imamlar ‘evet videosu’ çekti. Videoda 10 meslektaşını etrafında toplayan bir imam, “güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için, coğrafyamız için biz de evet diyoruz. Hoca arkadaşlarımız sizler de var mısınız?” diye soruyor. Diğer imamlar da hep bir ağızdan “biz de varız” diye yanıt veriyor. Bunun üzerine sözcü imam bu kez “Karacaahmet’teki arkadaşlarımız siz de var mısınız?” diye zincirin halkasını Karacaahmet Mezarlığındaki imamlara uzatıyor.