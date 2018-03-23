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İmamdan hutbe arasına reklam: Çok sevdiğim bir arkadaşım istedi...

23 Mart 2018 16:00

Cami imamı, cuma hutbesi sırasında "Devletin kurumu olmasa yapmayız" deyip bir iletişim şirketinin internet kampanyası hakkında bilgi verdi. Ürün yerleştirmeli hutbe, sosyal medyada hızla yayıldı. Cumhuriyet'in haberine göre, Cami imamı cuma hutbesi sırasında "Özel olsa yapmayız, devletin kurumu olduğu için ve kendisini çok sevdiğimiz bir arkadaşımızda rica ettiği için söylüyorum. Evde sabit telefonu olana 20 GB internet bedavaymış. Bilgisi olmayan varsa sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Sabit telefonu olanlara 20 GB internet 15 lira. Sabit telefonu olmayan arkadaşlara da 20 GB internet 30 lira. Modemide bunun yanında bedava diyor, gelip kuracağını söylüyor. İhtiyacı olan komşularımız varsa bundan istifade ederler." diyor.

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