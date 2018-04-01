İmam hatiplilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet: Çay soğutmaya gelmez Reis

Hatay'ın Antakya ilçesinde Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çektikleri video kliple bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı okullarına davet etti. Öğrenciler, AKP 6. Olağan İl Kongresi için bugün Hatay'a gelecek olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı okullarında çay içmeye davet etti. Öğrenciler çektikleri video klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle davet yolladı: "Mazlumların koruyucusu, zalimlerin korkulu rüyası, yeni Türkiye'nin başkomutanı, ümmetin umudu, ilk imam hatipli Cumhurbaşkanı, reisi cumhurumuz, duyduk ki 1 Nisan'da Hatay'a gelecekmişsiniz, bir yokuş daha aşıp okulumuza teşrif etmeye ne dersiniz? Biz Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesiyiz. Asım'ın nesli, Hz. Ayşe'nin gülleriyiz, bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır, sizinle içilen ise bir ömür. Peki, bizimle bir kahve içimlik vaktiniz yok mu? Yetiştiğiniz kurumların yetiştirdiği genç nesil olarak sizleri okulumuzda hasbıhal etmeye davet ediyoruz. Davete icabet etmek sünnettir, Sayın Cumhurbaşkanımız çayımızı koyduk bekliyoruz. Çay soğutmaya gelmez reis.” Kaynak: OdaTv