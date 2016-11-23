İmam hatipli ÖDP lideri Alper Taş: Hz. Ömer'in adaletini devrimcilerde gördüm

ÖDP'nin Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, Hz Ömer'in adalet anlayışının sosyalistlerde tecelli ettiğini söyledi. KRT'de Çağlar Cilara'ya konuşan İmam Hatip mezunu Alper Taş, başkanlık rejimine karşı çıkan herkesin terör örgütü üyesi iddiasıyla yargılanacağını da söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nu da yargılayabilirler" ifadelerini kullandı. Alper Taş şunları söyledi: "İmam Hatip'te hocalarımız Hz Ömer'in ne kadar adaletli olduğunu anlatırdı. İslam'da adalet duygusunu hep Hz Ömer ile anlatırlardı ama ben dışarıya çıktığımda alakası yoktu. Devrimcilerde, solcularda, sosyalistlerde ben Hz Ömer'de anlatılan adalet anlayışının tecelli ettiğini görürdüm ve doğal olarak sosyalistlerden etkilendim. Dayanışma ve eşitlik kültürü solda var, sosyalistlerde var. Bugünün işçi sınıfı başına gelen her belayı yaşadığı üretim ve sömürü ilişkilerinden kaynaklı görmeyip, Allah'ın takdiri ve kader olarak görüyor. Böyle bir işçi sınıfı yarattılar."