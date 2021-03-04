"İmam hatip mezunuyum" dedi, isyan etti: Bize öcü gibi gösterilen komünistlerin çalmadığını, alnını secdeye koyanların çaldığını görüyorum

Zeyrek isimli Youtube kanalında gerçekleştirilen sokak röportajında konuşan ve imam hatip mezunu olduğunu belirten bir vatandaş, "Bize öcü gibi gösterilen komünistlerin çalmadığını, alnını secdeye koyanların çaldığını görüyorum" dedi. "Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna "Kesinlikle Tunceli Belediye Başkanı'nın (Fatih Mehmet Maçoğlu) zihniyetine veririm" yanıtını veren vatandaş, bu sözlerini şöyle açıkladı;

"Çalmayan, yalan söylemeyen, insan hayatını her şeyin önünde tutan zihniyete oy veririm. İmam hatip mezunuyum. İlk defa bize yıllardır öcü gibi gösterilen komünistlerin çalmadığını, secdeye alnını koyan herkesin çaldığını görüyorum."