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İmam 'evet' propagandası yaptı; cami karıştı

06 Şubat 2017 16:38

Ümraniye'deki camide Cuma vaazı veren İmam Hüseyin Güleç, anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu kullanacakları 'hainlikle' suçladı. Cemaat imama tepki gösterdi. İmam Güleç vaazında, “Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenler kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız” ifadesini kullanarak ekonominin kötüye gittiğini söyleyenleri eleştirdi. AKP döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan İmam Güleç vaazına şöyle devam etti, “Bugünkü Hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte Hayırcılar”

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