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İlkokul öğrencisinden Fahrettin Koca taklidi; arkadaşları da muhabir oldu

12 Mayıs 2020 11:44

Kırıkkale'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklidini yapıp muhabir taklidi yapan arkadaşlarının sorularını yanıtladı. Video sosyal medyada ilgi gördü. 

Kırıkkale’de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek, Sağlık Bakanı Koca’nın kılığına girerek bir basın açıklamasını canlandırdı. Takım elbisesini giyerek kravatını takan Görkem, annesi yardımıyla kendisine bir bıyık da çizdi.

Pezek'in arkadaşları da muhabir rolüne büründü. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir basın toplantısı yapan minikler, Bakan Koca taklidi yapan Görkem’e gündeme dair çeşitli sorular yöneltti.

Fahrettin Koca’nın bir Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı ezberleyen minik Görkem de, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek sorulara yanıt verirken özellikle yetişkinleri tedbirlere uymaya davet etti. 

 

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