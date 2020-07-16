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İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde

16 Temmuz 2020 11:19

Öğretmen ve Baraj dizilerinin başrol oyuncuları, düzenlenen bir oturuma katıldı ve NATPE V-Front programında dizide canlandırdıkları karakterler hakkında bilgi verdi. Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli'nin aksanlı İngilizce'si sosyal medyada gündem oldu. 
 
Medyapım ‘NATPE V-Front’ ile Öğretmen ve Baraj adlı drama projelerini anlattığı bir oturum düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen panelde bu iki dizi yurtdışındaki alıcılara tanıtıldı. Öğretmen dizisinden İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu, Baraj dizisinden ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük dizilerde hayat verdikleri karakterleriyle ve dizileriyle ilgili bilgiler paylaştı.
 
İlker Kaleli de karakterini anlatmak için söz aldığında akıcı ve aksanlı İngilizcesi ile sosyal medyanın da gündemine oturdu. Altı dil bilen ve altısını da aksanlı konuşan Kaleli Twitter’da TT listesine girdi…

Sosyal medyada gündem olan o anlar ile ilgili bazı kullanıcıların tweetleri şöyle; 

 

 
 
 

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