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İlker Başbuğ: Recep Tayyip Erdoğan ben tutuklandığımda hiçbir şey yapmadı...

02 Aralık 2016 14:39

CNN Türk'te 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ahmet Hakan'ın "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, sizin tutuklandığınızda da itiraz etti" demesi üzerine "Evet ama birşey yapmadı. Yapabilir miydi, yapabilirdi elbette. MİT müsteşarına nasıl yaptı bize de yapabilirdi" ifadelerini kullanmıştı. Cemaat tehditini zamanında Erdoğan'a söylediğini belirten Başbuğ şunları söylemişti: "2007-2011 yılını ayrı bir yere koyalım. Bu dönem AKP’nin cemaatle tam ittifak yaptığı dönemdir. Ben Genel Kurmay Başkanlığı görevimi bu dönemde yaptım, bu dönemde cemaatle AKP’nin tam ittifak dönemidir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ne istediler de vermedik' demişti. Ben kendisine defalarca cemaat tehditinin önemli olduğunu ifade ettim, ‘bakın bu tehdit bugün bize, yarın size’ bunu söyledim. Kendisi de bana cevap olarak ‘ Ya komutanım sen bunları çok büyütüyorsun’ dedi. Bugün bakıyoruz kim haklıymış? 6 Ocak 2016 Genel Kurmay başkanı tutuklanıyor benim tutuklanmam bazılarına mesajdır. Benim olayımdan bir ay sonra MİT tırları olayı patladı. Mit olayı patlayınca Başbakan olayı anladı."

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