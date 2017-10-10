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İlker Başbuğ: ABD vizesine sahip olmama rağmen gitmeyeceğim, protesto ediyorum

10 Ekim 2017 14:24

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ankara-Washington hattındaki vize krizini değerlendirirken vizesi olmasına rağmen davet edildiği 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağını, ABD'nin kararını protesto ettiğini söyledi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Başbuğ, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını 'orantısız bir tepki' olarak değerlendirdi ve Washington'un şimdiye kadar böyle bir tepki vermediğini kaydetti. Başbuğ, "ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez" diye konuştu.

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İlker Başbuğ: ABD vizesine sahip olmama rağmen gitmeyeceğimprotesto ediyorum

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