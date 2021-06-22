İlkay Akkaya’dan Erdoğan’a: Toplum müzikten değil faşist zihniyetten rahatsız

Sanatçı İlkay Akkaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik yasağı ile ile ilgili "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" açıklamasına ilişkin "Toplum müzikten değil ama gittikçe pervasızlaşan ve insan haklarını sürekli ihlal eden faşist zihniyetten rahatsız" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından birçok vatandaş, sanatçı, siyasetçi alınan kararlara tepki gösterdi. “Kusura bakmasınlar” sözlerine karşılık Twitter’da #KusuraBakıyoruz tagi TT listesine girdi. 24:00’dan sonra müzik yapmak için buluşan müzisyenler gözaltına alındı.

Sanatçı İlkay Akkaya da Erdoğan’ın bu sözlerine “Ülke tam anlamıyla yangın yerine dönmüşken toplum müzikten değil, ama gittikçe pervasızlaşan ve insan haklarını sürekli ihlal eden faşist zihniyetten rahatsız” ifadeleriyle yanıt verdi.

Akkaya, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toplum müzikten değil faşist zihniyetten rahatsız"

“Kendi çıkarları söz konusu olduğunda büyük kalabalıklar toplayarak salgının daha da büyümesine neden olanların müzikle ilgili aldıkları bu karar tabii ki halk sağlığıyla açıklanamaz. Milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, ülke tam anlamıyla yangın yerine dönmüşken toplum müzikten değil ama gittikçe pervasızlaşan ve insan haklarını sürekli ihlal eden faşist zihniyetten rahatsız.”

Kaynak: ANKA