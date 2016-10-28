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İlk kez kar gören pandadan takla şov

28 Ekim 2016 19:48

Çin’de ilk kez kar gören bir panda mutluluğunu gizleyemedi. 9 yaşındaki You You isimli sevimli panda karda takla üstüne takla attı. Çin'in Siçuan eyaletinde Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde yaşadığı 9 yıl boyunca alıştığı ılıman iklimin ardından ülkenin kuzeyindeki Heilongjiang eyaletindeki Yabuli Ulusal Orman Parkı'na taşınan You You isimli panda, ilk kez kar gördü. Yaşadığı bu deneyim sonrası mutluluğunu gizleyemeyen You You, 5 cm kalınlığındaki kar tabakası üzerinde sevinçten taklalar attı.

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