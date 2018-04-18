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İlik nakli olduktan sonra vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti

18 Nisan 2018 15:51

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Atilla Keten (35), ilik nakli olduktan sonra vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti. Maddi durumunun kötü olduğunu belirtip yardım isteyen Keten'in babası Hasan Keten, "Büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor" dedi. Bekçilik yaparak geçimini sağlayan baba Hasan Keten, maddi gücü olmadığı için oğlunu ileri tedavi merkezlerine götüremediğini söyledi. Eşi Durhan'ın (56) da akciğer kanseri olduğunu ifade eden Hasan Keten, oğlunun durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, "Eşim 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı .Oğlum da 2 yıl önce lösemi oldu. İlik nakli yapıldı, ama durumu gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Hastalarımı yeterince tedavi ettiremiyorum" diye konuştu. Elazığ'ın eski Valisi Murat Zorluoğlu'nun 1,5 yıl önce kendilerine yardımcı olduğunu ve iş verdiğini anlatan Hasan Keten, "Ailemin durumu kötü. Maddi gücüm yetmiyor. Oğlumu daha iyi hastaneye götürmek istiyorum. Çünkü oğlumun durumu çok kötü. Son çare olarak büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor, zor durumdayız, ailemi kaybetmek istemiyorum" dedi.

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