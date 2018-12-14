İlhan Cihaner: Eski MİT Müsteşarı, Gülen Cemaatinin içyüzünü belgesi bilgisiyle ortaya koydu. Dönemin üç bakanı üzerine yürüdü

Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP Parti Meclis üyesi İlhan Cihaner, eski MİT Müsteşarı Emre Taner'in, 'FETÖ' ilgili olarak dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği raporun dikkate alınmadığını söyledi. Cihaner, ''Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, Gülen Cemaatinin içyüzünü belgesi bilgisiyle bir raporda ortaya koydu. Dönemin üç bakanı üzerine yürüdü. Rapor hasıraltı edildi'' dedi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, yürüttüğü soruşturmalar üzerine yargıdaki Gülen cemaati yapılanması tarafından hedef alınan, makam odasına yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan İlhan Cihaner, cemaatin devlette örgütlenmesine ilişkin tespitlerin vaktiyle dikkate alınmadığını da belirtti. Cihaner, ''MİT'e bir yazı yazdım. Bu Fetullahçı yapılanmayla ilgili olarak soruşturma yapıyorum elinizdeki tüm bilgileri bana gönderin dedim. Ve MİT bana 'elimizde hiçbir şey yok' dedi.''