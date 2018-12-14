T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlhan Cihaner: Eski MİT Müsteşarı, Gülen Cemaatinin içyüzünü belgesi bilgisiyle ortaya koydu. Dönemin üç bakanı üzerine yürüdü

14 Aralık 2018 18:47

Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP Parti Meclis üyesi İlhan Cihaner, eski MİT Müsteşarı Emre Taner'in, 'FETÖ' ilgili olarak dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği raporun dikkate alınmadığını söyledi. Cihaner, ''Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, Gülen Cemaatinin içyüzünü belgesi bilgisiyle bir raporda ortaya koydu. Dönemin üç bakanı üzerine yürüdü. Rapor hasıraltı edildi'' dedi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, yürüttüğü soruşturmalar üzerine yargıdaki Gülen cemaati yapılanması tarafından hedef alınan, makam odasına yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan İlhan Cihaner, cemaatin devlette örgütlenmesine ilişkin tespitlerin vaktiyle dikkate alınmadığını da belirtti. Cihaner, ''MİT'e bir yazı yazdım. Bu Fetullahçı yapılanmayla ilgili olarak soruşturma yapıyorum elinizdeki tüm bilgileri bana gönderin dedim. Ve MİT bana 'elimizde hiçbir şey yok' dedi.''

ETİKETLER

ilhan cihanerhalk tvfetöraporeski mit müsteşarıbakan3 bakanüzerine yürüdüfetullah gülenerdoğan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24