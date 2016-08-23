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İlginç firar; nakil aracından kaçmak için her şeyi yaptı!

23 Ağustos 2016 15:31

Amerika'nın Arkansas eyaletinde bir mahkumun ceza evine nakledilişi ilginç bir olaya sahne oldu. Kelepçelerinden kurtulan 19 yaşındaki mahkum bir müddet polisin dikkatini çekip aracın durmasını sağlamak istiyor. Bütün amacı polis aracından firar etmek. Kendi çabaları sonuç vermeyince belkide başına gelebilecek en ilginç şey yaşanıyor. Mahkum için doğru yerde doğru zamanda olan bir trafik kazası mahkumun kaçmasına neden oluyor. Polis aracının karıştığı bir kaza sonucu mahkum aracın arka camından dışarı fırlıyor. Bu ilginç firar sonrası mahkum kısa süre sonra tekrar yakalanıyor.

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