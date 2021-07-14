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İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye Geçilmez' videosu

14 Temmuz 2021 09:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un yıl dönümü için İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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