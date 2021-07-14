İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye Geçilmez' videosu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="2629" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı <strong>Fahrettin Altun</strong>, 15 Temmuz'un yıl dönümü için <strong>İletişim Başkanlığı</strong>'nın hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.</p>\n<p class="category-detail-social-area">İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, 15 Temmuz'da yaşananlar yer aldı. Söz konusu videoda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin mega projeler ile büyümeye devam ettiği ifade edildi. </p>\n<p class="category-detail-social-area">Video sosyal medyada çokça konuşuldu. </p>\n<p class="category-detail-social-area"> </p>\n</body>\n</html>