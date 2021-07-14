İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye Geçilmez' videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un yıl dönümü için İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, 15 Temmuz'da yaşananlar yer aldı. Söz konusu videoda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin mega projeler ile büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Video sosyal medyada çokça konuşuldu.