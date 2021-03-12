İletişim Başkanlığı'ndan 'İstiklal Marşı' klibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan okudu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılına özel klip hazırladı. Klipte Erdoğan İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun videoyu ''Tam 100 yıldır 3 kıta 34 ülkede 80 şehitlikte aynı bayrağın altında aynı mısralar okunur. Bu mısralar bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilanıdır. Baştan sona her bir satırda aziz milletimizin hikayesini anlatır Mehmet Akif. Ve biz Akif’in mısralarıyla haykırırız özgürlüğümüzü'' notuyla paylaştı.