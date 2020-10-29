İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır
"Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti!"
29 Ekim 2020 13:23
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir. Nice zorluklar sonucu hakedilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti!" sözleriyle paylaştı.
Videoda AKP iktidarı döneminde yapılan projeler ve Atatürk gösterilirken "Cumhuriyet evimizdir, fazilettir, akedilmiş bir zaferdir, yaşasın Cumhuriyet" ifadeleri duyuldu.