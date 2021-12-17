İletişim Başkanı Altun'dan Türksat 5B paylaşımı: Bu sayede internet hızımız artacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından, "Hayal etmeye ve inanmaya devam et. Çünkü gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte güçlü Türkiye" ifadelerinin kullanıldığı bir video ile yaptığı paylaşımda, Tüksat 5B haberleşme uydusunun veri kalitesi ve internet hızını artıracağını belirtti.