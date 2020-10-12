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İlçeleri için verilen maden ruhsatlarına karşı kitap okuma eylemi yaptılar

12 Ekim 2020 10:58

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde maden şirketlerine verilen arama ruhsatlarını protesto etmek Mani Yolu’nda kitap okuma eylemi yapıldı.

Bir araya gelen Kemaliyeliler, pandemi sürecinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kitap okuma eylemini gerçekleştirdiler.

Gazeteci Fırat Gedikoğlu'nun aktardığı görüntülerde, ilçe sakinlerinin yol boyu kitap okudukları görülüyor. 

“20'ye yakın maden arama ruhsatı”

Kemaliyeliler, Divriği-Kemaliye-Arapgir üçgeni içinde çok fazla maden arama ruhsatı verildiğini, Divriği'den başlayan yaklaşık 11 bin hektarlık bir alanda maden arama ruhsatı alındığını, 5 Ocak'ta yıllık 2 milyon ton demir madeni indirmenin tasarlandığını, ÇED raporlarına itiraz yaparak bugün de kitap okuma eylemini gerçekleştirdiklerini belirttiler.

KEMAV Başkanı Dr. Feridun Çelikmen de, “Çok güzel bir sonbahar günü, sıcacık bir havada Kemaliye'mizin sırtını yasladığı dağların yamacında, hasret kokan manilerimizin dizili olduğu Mani Yolu'nda Kemaliyeliler, çevre ilçelerden, Arguvan'dan Divriği'den, uzak köylerden gelen dostlarla birlikte özellikle Sarıçiçek Yaylası ve Kemaliye civarındaki alanları kuşatan hoyrat madenciliğe karşı endişelerini, kaygılarını dile getirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘çıplak ayak kitap okudular'. Yediden 70'e dostların katılımıyla özellikle yerin üstünde yaşayan insanların, çevrenin, doğanın, sularımızın, yerin altında her ne varsa ondan çok daha değerli olduğunu vurguladılar” dedi.

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