İlçedeki hırsızlık olaylarının şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen toplam 12 hırsızlık olayının şüphelileri polisin onlarca güvenlik kamerasını tek tek izlemesi sonucu yakalandı.

Çorlu’da 6’sı binadan 1’i otodan 4’ü iş yerinden hırsızlık ve bir de kapkaç olmak üzere toplam 12 olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, biri 30 diğeri 15 olmak üzere toplam 45 suç kaydı bulunan iki kişiyi yakaladı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.