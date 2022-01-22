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İlçe milli eğitim müdüründen seçmeli 'Din Kültürü' dersi isteği: Seçtirmezseniz vebal üzerinize olur

22 Ocak 2022 09:45

Sarıyer İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, seçmeli derslere ilişkin yapılan toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin seçilmesi yönündeki söylemleri gündem oldu. Özcanlar, toplantıda bulunanlardan Din Kültürü dersini seçtirmelerini isteyerek “Bu vebal üzerinizde olur arkadaşlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Aralık’ta sona erecek seçmeli ders tercih süresinin süresini 7 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Ardından, eğitim müdürlükleri seçmeli ders sürecine ilişkin okullarla toplantılar gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen o toplantılardan birinde Sarıyer İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar’ın seçmeli derslere ilişkin söylediklerinin videosu sosyal medyada yayınlandı.

TELE1'den Sultan Eylem Keleş'in haberine göre katıldığı Zoom toplantısında konuşan Özcanlar, videoda şunları söyledi:

"Özellikle İngilizce ağırlıklı ya da öğretmenine göre hareket ederek; bu sınıf şunları seçerek, bu sınıf bunları seçecek diye öğrencilere böyle bir şey yaparsanız ve bunun yerine din kültürü öğretmeni, bunu anlatacak öğretmen bulamam diye bir endişeye düşerek bunları seçtirmezseniz o zaman bu vebal sizin üzerinizde olur arkadaşlar.”

İlçe milli eğitim müdürüSarıyerİstanbulDin kültürü dersiHüseyin ÖzcanlarDin Kültürü ve Ahlak BilgisiSultan Eylem Keleş

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