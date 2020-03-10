T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlçe kongresinde adı listede geçmeyen AKP'li isyan etti: Bana yapılan bu şerefsizliği kabul etmiyorum

10 Mart 2020 13:08

Van’ın Muradiye İlçesinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan kongresinde tartışma çıktı. Kongre'de söz alan eski Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, yeni yönetime sert sözlerle yüklendi. İlçe Kongresi'nde adının listede yer almamasına tepki gösteren Vanlı, "Bana yapılan şerefsizliği kabul etmiyorum ve alçakça plaketi almıyorum" dedi.

Muradiye İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşen ve AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak’ın katıldığı toplantıda söz alan eski Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, kendisine plaket verileceği sırada söz alarak listede isminin yer almamasına tepki gösterdi. "Benimde bir kaç söz söyleme hakkım var” diyerek mikrofonu alan Vanlı, şöyle konuştu: 

”Değerli arkadaşlar 2014’te ben bu partinin başına geçtim. 2014’te Abdullahat ve Osman Gülaçar’la birlikte belediye başkan adayı olduk. Burada PKK’nın çarşıda olduğu dönemlerde, FETÖ’nün devletin içinde olduğu dönemlerde tek başıma mücadele ettim bu memlekette. Kobani’yi yaşadım, kardeşimi kaybettim bütün zor günleri ben yaşadım. Ve bugün beni temsilen listeye alamayacak bir teşkilat başkanı ve ilçe başkanı ile karşı karşıyayım. Bana yapılan bu şerefsizliği kabul etmiyorum. Ben bu alçak plaketi de almıyorum” 

Kongre sonunda yapılan seçimde AK Parti Muradiye ilçe başkanlığına Nesim Yavrutürk getirildi.

ETİKETLER

ak parti van kongresiİbrahim Vanlışerefsizseçimmuradiye ilçe teşkilatıOsman Nuri GülaçarKayhan Türkmenoğlu

Diğer Videolar

İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Eminönü Meydanı yasak sonrası sessizliğe büründü

Acun'a meydan okudu; 'Karadeniz Survivor' hastanede bitti

Kırmızı ışıkta durmayan sürücünün yaya çarptığı anlar...

Kendi motosikletini park etti, sokakta gördüğü yeni motosikleti çaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı '23 Nisan' kutlamalarında annesini görürse...

Selin yaşandığı ilçede musluklardan çamurlu su akmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

40 gündür hiç evden çıkmayan kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeleniyor ...

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması...

Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı...

Türkiye'de Koronavirüs | 115 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24