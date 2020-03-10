İlçe kongresinde adı listede geçmeyen AKP'li isyan etti: Bana yapılan bu şerefsizliği kabul etmiyorum

Van’ın Muradiye İlçesinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan kongresinde tartışma çıktı. Kongre'de söz alan eski Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, yeni yönetime sert sözlerle yüklendi. İlçe Kongresi'nde adının listede yer almamasına tepki gösteren Vanlı, "Bana yapılan şerefsizliği kabul etmiyorum ve alçakça plaketi almıyorum" dedi.

Muradiye İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşen ve AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak’ın katıldığı toplantıda söz alan eski Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, kendisine plaket verileceği sırada söz alarak listede isminin yer almamasına tepki gösterdi. "Benimde bir kaç söz söyleme hakkım var” diyerek mikrofonu alan Vanlı, şöyle konuştu:

”Değerli arkadaşlar 2014’te ben bu partinin başına geçtim. 2014’te Abdullahat ve Osman Gülaçar’la birlikte belediye başkan adayı olduk. Burada PKK’nın çarşıda olduğu dönemlerde, FETÖ’nün devletin içinde olduğu dönemlerde tek başıma mücadele ettim bu memlekette. Kobani’yi yaşadım, kardeşimi kaybettim bütün zor günleri ben yaşadım. Ve bugün beni temsilen listeye alamayacak bir teşkilat başkanı ve ilçe başkanı ile karşı karşıyayım. Bana yapılan bu şerefsizliği kabul etmiyorum. Ben bu alçak plaketi de almıyorum”

Kongre sonunda yapılan seçimde AK Parti Muradiye ilçe başkanlığına Nesim Yavrutürk getirildi.