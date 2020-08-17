T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlçe belediyesinden nikahlarda erkeklere İstanbul Sözleşmesi dağıtma kararı

Alaşehir Belediye Başkanı, yeni çalışmayı belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu

17 Ağustos 2020 12:32

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri çeken Manisa’nın Alaşehir Belediyesi ilçedeki nikahların ardından evlilik cüzdanlarını kadınlara, İstanbul Sözleşmesinin maddelerinin yer aldığı kitapçığı da erkeklere verecek.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yeni çalışmayı belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Öküzcüoğlu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik ve yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yunus Emre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, Türkiye Yardımseverler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Yıldız Türker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir Belediye Başkanı olarak evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi’ni de hediye edeceğim" dedi. 

ETİKETLER

manisaalaşehiristanbul sözleşmesinikahAhmet ÖküzcüoğluprojeEvlilik cüzdanı kadınaİstanbul Sözleşmesi erkeğeilçe belediyesiistanbul sözleşmesi kararı

Diğer Videolar

Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24