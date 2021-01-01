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İlçe belediyesinden kediler için kamu spotu: 'Haydi siz de kaputa vurun'

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01 Ocak 2021 18:55

Mardin'in Derik Belediyesi ve 'Hayat tamircisi' lakabıyla tanınan Hasan Kızıl’ın işbirliğinde ısınmak için arabaların motoruna giren kedilerin ölmemesi için 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotu çekildi.

İHA'nın haberine göre, engelli hayvanlar çalışmalar yapan Hasan Kızıl, soğuk havalarda araba kaputuna giren ve aracın çalışması sonrası hayatını kaybeden kediler için kamu spotu çekmek istedi.

Derik Belediyesi ile ortaklaşa hazırladığı 'Haydi siz de kaputa vurun' sloganıyla kamu spotunu hazırlayan Kızıl, bu proje ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Kızıl, "Her sene yüzlerce sevimli dostlumuz araçların motorlarına sıkışıp hayatlarını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerek. Unutmayın kaputa vurmanız demek bir canın hayatını kurtarmak demektir. Bu kış aylarında kapınızın önünde ayakkabı kutularından kediler için evler yapabilirsiniz ve biraz mama ile su bırakabilirsiniz" dedi.

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